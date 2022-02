per Mail teilen

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat am Mittwochabend sein Heimspiel im Eurocup gegen Ljubljana mit 96 zu 104 verloren. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic vor 1.300 Zuschauern in der Neu-Ulmer Arena ein begeisterndes Basketballspiel, das bis zum Schluss spannend blieb. Zur Halbzeit führte Ulm noch, doch am Ende landeten die Gäste mehr Treffer.