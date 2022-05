Basketballer verlieren knapp gegen Ludwigsburg

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat auch das zweite Viertelfinalspiel in Ludwigsburg denkbar knapp verloren. Ludwigsburg benötigte für den 81:77-Erfolg am Mittwochabend erneut eine Verlängerung. Beide Mannschaften spielten 40 Minuten lang auf Augenhöhe. Am Ende der regulären Spielzeit hätte Ulm mit dem letzten Wurf das Spiel für sich entscheiden können. Der Wurf ging aber knapp daneben. Ulm liegt in der Viertelfinal-Serie jetzt mit 0:2 hinten. Bereits am Donnerstag treffen sich beide Mannschaften in der Neu-Ulmer Arena wieder. Ulms Trainer Jaka Lakovic glaubt, dass seine Mannschaft mit Hilfe der eigenen Fans in die Serie zurückkommen kann. Die Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, steht im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.