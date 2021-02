per Mail teilen

In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm sein Heimspiel gegen Bayern München am Dienstagabend knapp mit 77:81 verloren. Dabei spielten die Ulmer deutlich besser als zuletzt bei der Niederlage in Braunschweig, zeigten viel Einsatz und Kampfeswillen. "Da kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath. Allerdings hatten die Ulmer eher schwache Trefferquoten aus dem Feld, versuchten es im Angriff immer wieder mit Einzelaktionen, während die Bayern mit gekonntem Passspiel häufiger freie Schützen fanden. Ulm bleibt nach der Niederlage auf Platz sechs.