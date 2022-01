Die Basketballer von Ratiopharm Ulm treten am Mittwochabend um 19 Uhr in üblicher Besetzung beim Eurocup-Auswärtsspiel in Montenegro an. Die Corona-PCR-Tests der Mannschaft und der Trainer waren nach Auskunft des Vereins allesamt negativ. Nicht dabei ist allerdings Trainer Jaka Lakovic, der sich noch nicht wohl fühlt.