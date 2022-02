Ulmer Basketballer gewinnen gegen Oldenburg

In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm gestern Abend gegen Oldenburg gewonnen mit 86:78. Erstmals waren wieder 1.500 Zuschauer zugelassen. In der Tabelle klettert Ulm auf Platz zwei hinter Bayern München.Der Sieg gegen den ewigen Angstgegner war aber nichts für schwache Nerven. Wären in der Schlussphase die früher so gefürchteten Würfe von Oldenburgs Rickey Paulding auch diesmal in den Korb gefallen, wäre für die Gäste sogar ein Auswärtssieg möglich gewesen. Dass Ulm als Spitzenmannschaft den Tabellenletzten zu Gast hatte, war zu keiner Zeit des Spiels erkennbar. Ratiopharm ist nach dem Erfolg nun Tabellenzweiter hinter Bayern München.