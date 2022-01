Ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga das Verfolgerduell gegen die Niners Chemnitz für sich entschieden. Am Samstag bezwangen die drittplatzierten Schwaben die viertplatzierten Sachsen mit 77:68 (40:37) und feierten ihren vierten Sieg in Folge. Ulm behauptet seinen dritten Tabellenplatz. Verlieren der FC Bayern München und die Telekom Baskets Bonn am Sonntag, beenden die Ulmer den 18. Spieltag der BBL als Tabellenführer.