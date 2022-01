Basketballbundesligist Ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel im Eurocup am Dienstag gegen Virtus Bologna mit 84 zu 68 gewonnen. Beim nächsten Heimspiel am 7. Februar in der Neu-Ulmer Arena dürfen wieder Fans in die Halle. Bayern lockert ab Donnerstag die Regeln für Sportveranstaltungen.