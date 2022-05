per Mail teilen

Die Nachwuchsbasketballer von ratiopharm Ulm sind in der U10-Jugend-Bundesliga am Sonntag Deutscher Meister geworden. Im Finale, das in Frankfurt ausgetragen wurde, besiegten die Ulmer die Rostock Seawolves 99:85. Es ist der erste Deutsche Meistertitel für ein Jugendteam von ratiopharm Ulm.