Wasserstoffzüge werden künftig an der Donau gewartet

Im Instandhaltungswerk der DB Regio in Ulm sollen künftig auch Wasserstoffzüge gewartet werden. Das hat die Deutsche Bahn dem SWR mitgeteilt. Ab 2024 wird in Ulm der Mireo Plus H, ein von der Firma Siemens gebauter Wasserstoffzug, instand gehalten. Dann nämlich soll der Zug regelmäßig zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim eingesetzt werden und Dieselloks ersetzen. Der Zug fährt emissionsfrei, hat eine Reichweite von 800 km und ist bis 160 km/h schnell. Das Instandhaltungswerk Ulm soll für die Wartung des Zuges umgebaut werden. Die konkrete Investitionssumme stehe noch nicht fest. Ulmer Instandhaltungstechniker werden bereits von Siemens für die neue Aufgabe geschult.