Betreuer des Turnerteams: Wie ein Ulmer Arzt Olympia erlebt

Rainer Eckhardt von den RKU in Ulm ist zurzeit als Mannschaftsarzt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Interview erzählt der Arzt, wie er die Spiele vor Ort erlebt.

SWR: Herr Eckhardt, Sie sind Ärztlicher Direktor des Zentrums für integrierte Rehabilitation in den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) in Ulm und als Mannschaftsarzt der Turnerinnen zurzeit in Tokio. Es darf ja niemand zur Eröffnungsfeier ins Stadion rein. Erleben Sie die Eröffnung vor dem Fernseher sitzend so wie der Rest der Welt?

Rainer Eckhardt: Einen Teil haben wir schon erlebt, indem wir vom Balkon geschaut haben, wie die Busse mit nur wenigen Mannschaftsmitgliedern der einzelnen Nationen ins Stadion gefahren sind. Wir wären aber auch als deutscher Turnerbund nicht zur Eröffnungsveranstaltung gegangen, weil unser Männerteam, das ich mitbetreue morgen Abend seinen Wettkampf hat. Und da kann man nicht einen Tag vorher zu dieser Eröffnungsveranstaltung, die sehr lange dauert. Mit Wartezeiten und dicken Beinen kommt man dann raus. Deshalb haben wir alle beschlossen, dass das komplette Team nicht an der Eröffnungsfeier teilnimmt, damit die Athleten nicht alleine in den Apartments im olympischen Dorf sind. Das andere sind natürlich die hygienischen Bedingungen, unter denen wir hier leben und handeln müssen. Wir werden die Eröffnungsveranstaltung vor dem Laptop oder Fernseher anschauen und das mit Freude und Dankbarkeit, dass wir trotzdem hier sein dürfen.

Olympia ist nicht alltäglich. Eigentlich liegen vier Jahre dazwischen, jetzt waren es fünf. Sie sind vor Ort, dürfen zwar nicht zur Eröffnungsfeier, aber sind Sie trotzdem aufgeregt?

Ja, wir sind sehr aufgeregt. Es ist natürlich der Traum jedes Athleten - und ich gebe auch zu, auch der Traum eines Mannschaftsarztes - einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen. Das Ganze ist zwar sehr abgespeckt, aber es ist trotzdem fantastisch, es erleben zu können.

Wie ist denn die Stimmung vor Ort?

Es sind alle sehr angespannt. Beim Turnen gibt es noch eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Sportarten: ein Podium-Training. Das heißt, man bereitet sich auf die Halle, die Lichtverhältnisse, die Organisation vor. Diese Halle macht eine Vorspannung bei allen, sodass sie Gänsehaut kriegen, wenn sie dort hineinkommen, auch wenn nicht ein Zuschauer gekommen ist. Trotzdem haben sie eine Spannung, die ist schon fantastisch.

Ist der Sportgeist noch da - ohne Applaus und Jubel?

Ja. Wenn Sie mit mir hier durch das olympische Dorf gehen würden, Sie würden ihn selbst spüren. Ich bin davon überzeugt. Sie würden ihn spüren, wenn sie Nationen sehen, von den Komoren über Lesotho, also Sportler, die sie in ihrem Leben niemals sehen würden. Sie kommen alle zusammen. Ein großer Teil dieses weltumfassenden Sportgeistes ist noch zu spüren.