Ulmer Bundeswehrkrankenhaus an Corona-Hilfsaktion für Rumänien beteiligt

Beschäftigte des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses haben geholfen, schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Rumänien nach Deutschland zu fliegen. Die erste Maschinen mit sechs Erkrankten traf am Montag ein.

Mehrere Krankenhäuser in Deutschland - darunter auch das Bundeswehrkrankenhaus (BWK) in Ulm - helfen erneut bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten aus dem Ausland. Drei Ärzte und drei Pfleger des BWK haben bei der Betreuung von Patienten aus Rumänien mitgeholfen.

Corona-Patienten nach Deutschland geflogen

Die Schwerkranken mussten rundum betreut werden, sowohl bei der Abholung im Krankenhaus in Rumänien, als auch während des Fluges nach Deutschland. Zuvor hatte der Ulmer Notfallmediziner Dr. Florent Josse zusammen mit anderen Medizinern vor Ort schwerkranke Corona-Patienten für die Weiterbehandlung in Deutschland ausgewählt. Wie Josse dem SWR sagte, haben er und sein Team seit Freitag in acht Kliniken in Bukarest rund 400 Patienten angeschaut. 18 transportfähige Patienten wurden letztlich für eine Intensivbehandlung in Deutschland ausgewählt.

Am Montag war die erste Maschine mit sechs Erkrankten auf dem Flughafen Köln/ Bonn gelandet. Ein Spezialflugzeug der Bundeswehr war in Bukarest gelandet, um die Gruppe auszufliegen. Die Schwerkranken wurden in Kliniken in Nordrhein-Westfalen sowie ins Bundeswehrkrankenhaus Koblenz gebracht.

Patienten in einem überfüllten Corona-Isolationsraum, Rumäniens Gesundheitswesen wird seit Tagen mit der Versorgung einer stets wchsenden Zahl von Covid-19-Patienten kaum noch fertig. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Andreea Alexandru

Gesundheitssystem in Rumänien ist überlastet

Ziel der Hilfsaktion sei die Entlastung des rumänischen Gesundheitssystems durch Übernahme intensivpflichtiger, invasiv-beatmeter Patienten mit CoViD-19, heißt es. Das Gesundheitssystem in Rumänien ist derzeit massiv überfordert. Der Inzidenzwert war in den vergangenen Tagen auf mehr als 1.000 neue Fälle in 14 Tagen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Nicht mal ein Drittel der Bevölkerung Rumäniens ist vollständig geimpft.

Im BWK in Ulm sollen nach bisheriger Planung allerdings keine rumänischen Patienten versorgt werden. Dort waren bereits zu Beginn der Pandemie schwer erkrankte Patienten aus Frankreich aufgenommen und behandelt worden. Sanitäter aus Ulm und Dornstadt halfen außerdem in Portugal auf Intensivstationen aus.