Stadt macht sich für Flachdachbegrünung stark

Der Bauausschuss der Stadt Ulm hat am Dienstagabend ein Konzept auf den Weg gebracht, mit dem die Dachbegrünung sichergestellt werden soll. Vorgeschrieben ist das für Flachdächer eigentlich seit 2007. Eine stichprobenartige Überprüfung hatte aber ergeben, dass sich viele Hausbesitzer nicht daran halten. Eine solche Begrünung soll Regen zurückhalten, Tiere beheimaten und das Mikroklima in der Stadt verbessern. Doch viele Dächer im Stadtgebiet sind gegen die Vorschriften noch immer schottergrau. Um wie viele es sich handelt, das soll die Stadtverwaltung nach dem Willen des Bauausschusses jetzt anhand von Luftbildern überprüfen. Anschließend sollen die Eigentümer ohne Gründach ermittelt und kontaktiert werden. All das erst einmal im Rahmen eines Pilotprojekts, um den Aufwand abschätzen zu können. Später dann in der ganzen Stadt.