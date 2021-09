Die Belastung der Wachleute nimmt auch am Landgericht Ulm zu. Laut einem Gerichtssprecher gibt es einen immer größeren Bedarf, um beispielsweise Prozesse zu sichern. Demnach muss auch in kleineren Verhandlungen immer stärker kontrolliert werden. Ein Grund ist nach Recherchen der Deutschen Presseagentur zunehmend aggressives Verhalten auch gegen die Justiz. Die Wachtmeisterei des Ulmer Landgerichts sei bereits personell verstärkt worden. Im Einzelfall würden die Ulmer aber auch von anderen Gerichtsstandorten unterstützt. Andererseits helfen Ulmer Justizwachleute beispielsweise bei größeren Prozessen am Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim aus.