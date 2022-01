Ulm verliert im Eurocup gegen Valencia

Basketballbundesligist Ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel im Eurocup am Mittwochabend in der Neu-Ulmer Arena gegen Valencia mit 70 zu 76 verloren. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten prägten die Partie. Ulm erwischte den besseren Start, profitierte im ersten Durchgang aber auch von der desolaten Trefferquote der Gäste. Mit einer 42 zu 27 Führung für Ulm ging es in die Pause. Ein miserables drittes Viertel, in dem Ulm nur 13 Punkte erzielte, brachte die Gäste wieder ins Spiel. In einem wilden letzten Viertel fand Ulm zu wenig Wege zum gegnerischen Korb und verlor in einer langatmigen Schlussphase am Ende etwas unglücklich.