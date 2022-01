Erneut Betrugsversuche durch falsche Polizisten

Die aktuelle Betrugsmasche: Falsche Polizisten täuschen eine Notlage von Verwandten vor. Wozu die echte Polizei rät.

Im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Biberach waren am Dienstag verstärkt Betrüger aktiv, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Wie die Polizei mitteilte, erzählen sie von Verwandten in einer Notlage und fordern dazu auf, Geld zu übergeben, um diesen Verwandten zu helfen. Die Polizei warnt dringend davor, in solchen Fällen Geld oder Wertsachen zu übergeben. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft oder Gerichte nehmen tatsächlich solche Gelder oder Wertsachen entgegen. Bei einem solchen Anruf sollten die Betroffenen sofort selbst das Gespräch beenden und dann die Polizei verständigen.