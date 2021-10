Ein B10-Tunnel wird den Kreisverkehr am Blaubeurer Tor in Ulm ablösen. Das hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen. Wegen der Landesgartenschau 2030 drängt die Zeit.

Ein Tunnel soll beim Blaubeurer Tor die marode Brücke an der viel befahrenden B10 ersetzen. Bereits ab kommendem Jahr soll die angrenzende Wallstraßenbrücke über die Bahngleise saniert werden. Das hat der Gemeinderat in Ulm einstimmig beschlossen. Am Blaubeurer Tor in Ulm soll ein Tunnel den dortigen Kreisverkehr ersetzen. asp Architekten/Stuttgart, Christoph Hoffmann, TREIBHAUS Landschaftsarchitektur/Hamburg Mit dem Bau des Tunnels verschwindet dann der unfallträchtige Kreisverkehr - der Blaubeurer Ring. Die genauen Kosten sind noch unklar. Im September hatte Baubürgermeister Tim von Winning diese allerdings geringer eingeschätzt als den Preis für einen Neubau der Brücke. Beim Blaubeurer Tor soll ein Tunnel gebaut werden. Moritz Reulein Hauptverkehrsachse durch Ulm Die Brücke über das Blaubeurer Tor gehört zur B10, die das Stadtgebiet von Ulm durchquert. Hier sind regelmäßig viele Reisende unterwegs, die zum Beispiel von Stuttgart aus in Richtung Österreich oder Schweiz fahren und durch Ulm abkürzen wollen, anstatt den Umweg über das Autobahnkreuz Ulm-Elchingen in Kauf zu nehmen. Bereich um Blaubeurer Tor soll grüner werden Langfristig soll der Bereich rund um das Blaubeurer Tor zur Grünfläche werden , als Teil der Landesgartenschau. Das bedeutet, dass bis 2030 auch der Tunnel fertig sein muss. Ein ambitionierter Plan, wie von Winning im September selbst einräumte. Aber ein "reizvolles Ziel, für das es sich lohnt einzustehen", so der Baubürgermeister.