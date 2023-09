In Ulm ermittelt die Polizei wegen Totschlags in einer Kleingartenanlage: Ein 44-jähriger Mann soll seinen Gartennachbarn erschlagen haben. Der Mann hatte die Tat an der Gefängniswache gemeldet.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm ermitteln wegen eines Totschlags in einer Kleingartenanlage. Der 44-jährige Tatverdächtige hatte sich selbst gemeldet: Der Mann ist demnach am Montagabend zur Wache der Justizvollzugsanstalt in Ulm gekommen und hat gestanden, seinen Gartennachbarn erschlagen zu haben.

Mann gesteht Totschlag: Polizei findet Leiche in Kleingartenanlage

Er habe angegeben, dass der 45-Jährige in einem Gartenhaus in Ulm läge. Der 44-jährige betrunkene Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Polizeistreife fuhr zur Kleingartenanlage und fand die Leiche des Opfers.

Streit mit dem Gartennachbarn: Mann schlägt zu

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Männer am Wochenende gemeinsam Alkohol getrunken. Es sei zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige auf das Opfer eintrat und einschlug. Der 45-Jährige starb demnach an seinen Verletzungen. Was zum Streit führte, ist noch unklar.

Der 44-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Am Mittwoch soll das Opfer obduziert werden. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zum genauen Todeszeitpunkt. Nach den Aussagen des Tatverdächtigen sei es am Sonntag zu dem tödlichen Streit gekommen.