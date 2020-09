per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest übernommen. Die Spatzen besiegten vor 400 Zuschauern im Donaustadion den SV Elversberg mit 2:0. Der VfR Aalen verlor dagegen in Balingen mit 1:4. In einem Testspiel gewann Fußballzweitligist 1. FC Heidenheim zu Hause gegen das schweizer Team aus St. Gallen mit 6:2.