Das Ruhetal in Ulm bietet in diesem Jahr wegen der Pandemie kürzere, dafür aber mehrere Ferienfreizeiten an. Laut Mitteilung können Eltern ihre Kinder in den Pfingst- beziehungsweise Sommerferien für jeweils eine Woche anmelden. Pro Woche sind acht Gruppen geplant. Die Anmeldung ist online. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm ist Träger der Stadtranderholung im Ruhetal.