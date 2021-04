Die Stadt Ulm und die Polizei wollen am Wochenende verstärkt gegen die sogenannte Poser-Szene und andere unerlaubte Ansammlungen vorgehen. Dabei sollen nicht nur mehr Einsatzkräfte rausgeschickt werden.

Einen Teil der Poser-Autos konnte die Polizei am vergangenen Wochenende stoppen und kontrollieren. Die Fahrer müssen mit Anzeigen rechnen (Sujetfoto). dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Roberto Pfeile

Anlass sind die Ereignisse vom Osterwochenende, an dem sich Autofahrer in großen Gruppen an verschiedenen Orten in Ulm und auch in Neu-Ulm versammelt hatten. Eine Art "Katz-und-Maus-Spiel": Als die Polizei die ersten Kontrollen beim Donaubad durchführte, wichen die Autofahrer schnell auf andere Plätze aus - unter anderem nach Neu-Ulm Ludwigsfeld.

Parkplätze werden "weiträumig abgesperrt"

Jetzt sollen die einschlägigen Plätze und Parkplätze, auf denen sich die Szene gerne versammelt, gesperrt werden. Sollte es dennoch zu Ansammlungen kommen, werde man dagegen "unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten" vorgehen. Es drohten Anzeigen sowie Bußgelder bis in den hohen dreistelligen Bereich, so die Polizei.

OB Czisch: Verhalten "vollkommen inakzeptabel"

Auch Oberbürgermeister Gunter Czisch hat sich zu den Ansammlungen geäußert.

"Ein solch rücksichtsloses Verhalten, wie es am vergangenen Wochenende zur Schau gestellt wurde, ist - zumal während Corona - vollkommen inakzeptabel." Oberbürgermeister Gunter Czisch

Seit langer Zeit schon geht die Polizei gegen die Szene mit Kontrollaktionen vor. Die Fahrer stören die Nachtruhe und die Verkehrssicherheit. Nun aber gehe es auch um das Thema Infektionsschutz: Sie verstießen auch gegen die Corona-Verordnung und gefährdeten damit sich und andere in nicht hinnehmbarer Weise, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sei gerade in Zeiten der Pandemie Solidarität gefragt.

Die Polizei soll am kommenden Wochenende vom kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und dem gemeindlichen Vollzugsdienst (GVD) unterstützt werden.