Ulm und Neu-Ulm treten dem "Pakt der freien Städte" bei

Vor zwei Jahren haben vier osteuropäische Städte den "Pakt der freien Städte" gegründet - in Abgrenzung gegen ihre Landesregierungen. Am Donnerstag sind dem Bündnis auch Ulm und Neu-Ulm beigetreten.

Die Gründungsstädte des Paktes, Budapest, Prag, Warschau und Bratislava verstehen den Pakt als Bekenntnis für europäische Grundwerte. Der Initiative haben sich am Donnerstag in Budapest auch fünf deutsche Stadtoberhäupter aus Frankfurt am Main, Mannheim, Stuttgart, Ulm und Neu-Ulm angeschlossen. Viele weitere erklären sich mit den Zielen der Initiative solidarisch. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch erklärt die Beweggründe für "seine" Stadt.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch will mit dem Paktbeitritt ein Zeichen gegen antidemokratische Tendenzen in Europa setzen. SWR SWR

SWR: Zwei Jahre nach der Gründung des "Paktes der freien Städte" treten nun auch mehrere süddeutsche Städte bei – darunter Ulm und Neu-Ulm. Herr Czisch, muss sich Ulm von seiner Regierung abgrenzen? Weshalb der Beitritt zum Bündnis?

Gunter Czisch: Von der Regierung abgrenzen müssen wir uns nicht. Aber die Städte haben ja mit den Kommunen an der Donau das Selbstverständnis, dass ihnen Demokratie, offene Gesellschaft, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit ganz besonders wichtig sind. Dieser Zusammenschluss, dieser Pakt ist eine Botschaft aus der Bürgerschaft, aber natürlich auch an die große Politik, wo wir ja entlang der Donau wissen, dass es mit Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie immer schwierig ist. Heute im gemeinsamen Europa braucht es immer wieder Pakte und Statements für eine gemeinsame, friedliche Zeit und für ein freiheitliches Europa. Das ist das Ziel!

Es ist ja nicht ein Städtebündnis, sondern vielmehr eines von Oberbürgermeistern - wie werden Sie sich einbringen?

In Ulm und Neu-Ulm ist es nichts Neues, dass wir für eine offene, freiheitliche, demokratische Grundordnung, für das Zusammenleben, für das gute Regieren in unseren Städten eintreten. Deshalb ist es mir ein ganz persönliches Anliegen, genau diese Botschaft zu senden. Nichts anderes passiert in der Schwörrede am Schwörmontag. Und ich glaube, gerade heute in Europa mit den vielen auch antidemokratischen Tendenzen sehen wir, dass ein Teil der Bevölkerung nicht mehr sicher ist, ob Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und alles, was wir als 'offene Gesellschaft' kennen, noch die richtige Staatsform ist. Umso mehr braucht es Botschaften. Also ich glaube, gerade die Oberbürgermeister, die gewählten Vertreter der Bürgerschaft, müssen als Person einstehen für ein friedliches Europa und für Offenheit, Freiheit, Menschenwürde. Das zeichnet uns aus in Europa. Und dafür müssen wir einstehen.

Aber es ist dann offenbar doch eher etwas Symbolisches und nichts, wo Sie jetzt sagen, ich helfe jetzt konkret mit oder biete Unterstützung - oder die Ulmer hätten einen Nutzen davon.

Es ist immer Symbolik, zunächst einmal, weil es ein lautes Zeichen ist. Gleichzeitig aber haben wir doch seit weit über 20 Jahren in Ulm und Neu-Ulm mit dem Donaubüro, mit dem Donaufest durchaus Aktivität. Wir helfen ja in zivilgesellschaftlichen Fragen. Es gibt ganz viele Aktionen, wo Menschen zusammenkommen und drüber reden, wie ein friedlich-freiheitliches Europa gebaut werden kann. Wir haben Jugendcamps mit jungen Leuten, was ich immer ganz besonders wichtig finde. Die jungen Leute müssen die Vorzüge von Europa kennenlernen. Und es ist Tradition in unserer Stadt und Region, genau dafür auch nicht nur Botschaften zu senden, sondern auch ganz konkret etwas zu tun.

Die Herdbrücke zwischen Neu-Ulm und Ulm als Frühstückstisch beim Donaufest 2018. SWR Torsten Blümke

Es sind ja nicht nur Ulm und Neu-Ulm, sondern auch die Bürgermeister von Frankfurt am Main, Mannheim und Stuttgart schließen sich dem Bündnis heute an - lauter süddeutsche Städte also. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Wir Süddeutschen waren immer schon die Vorreiter; das zeigt ja die Donauraumstrategie. Ich glaube, gerade den Kollegen, die ich ja gut kenne, ist ganz besonders wichtig, solche Botschaften zu senden. Wir freuen uns darüber und wünschen uns, dass möglichst viele mitmachen.