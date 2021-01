In Neu-Ulm gilt in den Bussen FFP2-Maskenpflicht, in Ulm nicht

Ab Montag müssen in Bayern im ÖPNV und in Geschäften FFP2-Masken getragen werden. In Baden-Württemberg gilt diese Regel nicht. In Ulm und Neu-Ulm müssen sich Fahrgäste deshalb auf die besondere Situation einstellen.