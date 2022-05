"Ulm Moves!" findet wieder statt

In Ulm soll nach vierjähriger Pause im Juni wieder das Tanzfestival "Ulm Moves" stattfinden. Die Veranstalter haben am Mittwoch das Programm vorgestellt. "Ulm Moves!" will die regionale Tanzszene und internationale Akteure vorstellen. Den Start macht der beliebte Outdoor-Parcours: Tänzerinnen und Tänzer aus Ulm ziehen durch die Stadt und zeigen an sieben Stationen ihr Können. Darüber hinaus sind preisgekrönte Choreographen verschiedener Länder zu Gast. Zum Rahmenprogramm gehört eine Ausstellung im Ulmer Stadthaus mit Fotos von Choreographien der Tanzlegende Pina Bausch. Zudem zeigt das Obscura-Kino einen Film über die berühmte Choreographin. Vor vier Jahren kamen 7.000 Besucher zum Festival. Daran wollen die Veranstalter in diesem Jahr anknüpfen.