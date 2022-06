Tanzfestival Ulm moves startet nach vier Jahren Pause

Zweimal musste es wegen Corona verschoben werden, nun startet "Ulm moves" am Samstag. Bei dem Tanzfestival gibt es rund 30 Aufführungen, Premieren und den Parcours in der City.

Nach vier Jahren Pause wird das Festival für zeitgenössischen Tanz mit Spannung erwartet. An fünf Spielorten treten renommierte Compagnien aus dem In- und Ausland aus. Spielorte sind das Theater Ulm, die Kulturhallen Roxy und das Ulmer Zelt. Neu ist eine Ausstellung im Stadthaus mit Fotos über Pina Bausch, die Tanzlegende aus Wuppertal.

Die Tanzcompgagnie aus Gießen zeigt beim Ulmer Tanzfestival "Carmen" mit erotischer Verführung. Rolf K. Wegst, Roxy

Der beliebte Tanzparcours mit seinen sieben Stationen startet zur Eröffnung des Festivals am Samstag um 15 Uhr an der Stadtbibilothek, organisiert von Choreograf Domenico Strazzeri. Stationen gibt es zum Beispiel im Fischerviertel, dort gehen Tänzerinnen und Tänzer in die Blau und am Münsterplatz tanzt eine Vertikalakrobatin in luftiger Höhe an einem Kran. Für den Festivalleiter war die zweifache Verschiebung des kompletten Festivalprogramms mit allen internationalen und lokalen Akteuren ein enormer Kraftakt.

Ein Gastpiel der Compagnie "Ultima Vez" aus Belgien beim Tanzfestival "Ulm moves". Danny Willems, Roxy Ulm

Kulturbürgermeisterin Iris Mann ist ebenfalls froh, dass es gelungen ist, alle geplanten Produktionen bei "Ulm moves" zeigen zu können. "Und wir haben noch einiges mehr im Programm", so Iris Mann, "eine schöne Bereicherung." Die belgische Compagnie "Ultima Vez" zeigt zum Beispiel am Theater Ulm das Tanztheaterstück "Traces" des renommierten Choreographen Wim Vandekeybus.

"Persönlich reizvoll" findet die Ulmer Kulturbürgermeisterin die schwedische Tänzerin Charolotta Överholm, die trotz Hüftprothese tanzt und aus der Not eine Tugend macht, indem sie genau die Verletzlichkeit unseres Körpers und unsere Vergänglichkeit thematisiert. Das Gastspiel geht im Roxy über die Bühne.