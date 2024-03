Ein 21-jähriger Mann wird verdächtigt, am Ulmer Donauradweg ein 15-jähriges Mädchen überfallen, belästigt und ausgeraubt zu haben. Ein Zeuge konnte Schlimmeres verhindern.

Die Polizei hat bei einer groß angelegten Fahndung einen 21-jährigen Mann in Ulm festgenommen. Er soll eine 15-Jährige am Donauradweg überfallen, belästigt und ausgeraubt haben. Es war offenbar nicht die erste Tat des Mannes.

Zeuge kommt hinzu, Verdächtiger ergreift die Flucht

Der Überfall ereignete sich demnach Mittwochmittag. Der Mann habe das Mädchen angegriffen, zu Boden geworfen und sexuell bedrängt, so die Polizei. Als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, habe der Verdächtige das Handy der 15-Jährigen an sich gerissen und sei geflohen. Die Polizei suchte per Hubschrauber und mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann. Er wurde am Bahnhof in Ulm festgenommen.

Mann soll schon im Februar eine Jugendliche in Ulm überfallen haben

Dem 21-Jährigen wird eine ähnliche Tat im Februar dieses Jahres vorgeworfen. Dabei soll er eine 16-Jährige in eine Garage gezogen und bedrängt haben. Als die Jugendliche mit dem Handy Hilfe rufen wollte, soll der Mann ihr das Mobiltelefon entrissen haben und geflohen sein. Der Mann sei noch in der Nacht gefasst worden. Er wurde nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.