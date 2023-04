Ein 40-Jähriger hat in Ulm nach Polizei-Informationen seine sieben Jahre alte Tochter getötet. Er stellte sich am Montagnachmittag der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 40-jähriger Mann in Ulm seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Wie die Behörde am Abend mitteilte, meldete der Mann sich am Ostermontag über Notruf gegen 17:20 Uhr bei der Polizei und gab an, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Ulmer Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Dort wurde er daraufhin von den Beamtinnen und Beamten festgenommen.

"Eine Tat innerhalb der Familie"

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um "eine Tat innerhalb einer Familie". "Gefahr für die Bevölkerung bestand aus Sicht der Polizei deshalb nicht", hieß es in der Mitteilung weiter.

Weitere Informationen gab die Behörde am Montagabend noch nicht bekannt. Den Angaben nach sollen die Ermittlungen nicht gefährdet werden.

Tötungsdelikt auch in Hockenheim

Erst am Ostersonntag waren in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Geschwister im Alter von sieben und neun Jahren tot in einer Wohnung gefunden worden. Eine 43-jährige Frau aus Hockenheim steht unter dem Verdacht, ihre beiden sieben und neun Jahre alten Söhne getötet zu haben. Die Mutter habe die Polizei selbst informiert, bestätigte der zuständige Oberstaatsanwalt dem SWR.