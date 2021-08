Bei einem waghalsigen Fluchtversuch aus einem Untersuchungsgefängnis hat sich in Ulm ein Häftling schwer verletzt. Der Mann wollte am Samstag über ein Regenrohr vom Dach der Haftanstalt am Frauengraben klettern.

Bei dem Fluchtversuch stürzte der Häftling aus etwa 15 Metern Höhe ab und fiel auf ein parkendes Auto. Passanten riefen Polizei und Rettungsdienst. Nach Angaben der Beamten war der Häftling am Samstagnachmittag während seines Hofgangs auf das Dach der Justizvollzugsanstalt hinter dem Gerichtsgebäude gestiegen. Wie ihm das gelang, war zunächst unklar. Die Justizvollzugsanstalt Ulm hinter dem Gerichtsgebäude. SWR Häftling wurde bei Sturz schwer verletzt Der Häftling wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Bei dem Mann handelt es sich um einen Untersuchungshäftling. Er ist demnach noch nicht rechtskräftig verurteilt. Nähere Angaben über Alter, Herkunft und die Straftat, die dem Mann vorgeworfen wird, wollte die Polizei nicht machen.