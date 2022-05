Oldtimerkorso feiert 125 Jahre Straßenbahn in Ulm

Am 15. Mai 1897 war die Jungfernfahrt der Ulmer Straßenbahn. Am Sonntag gibt es zum Jubiläum Sonderfahrten und eine Rundfahrt mit historischen und aktuellen Fahrzeugen.

Am 15. Mai 1897 wurde die erste "Elektrische", wie sie damals hieß, eingeweiht SWR Archiv

"Albert Einstein", "Sophie Scholl" oder auch "Albrecht Berblinger". Die Namen berühmter Ulmerinnen und Ulmer zieren die grau-hellblauen Straßenbahnwagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) Verkehr. Seit ein paar Jahren fahren sie auf 19,1 Kilometern durch die Stadt. Von Söflingen nach Böfingen und von der Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg auf den Kuhberg.

So wird in Ulm 125 Jahre Straßenbahn gefeiert Anlässlich des 125. Geburtstages gibt es in Ulm einen Festakt: 10 Uhr Eröffnung des Festaktes durch den Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und Neu-Ulms Oberbürgermeister Kathrin Albsteiger (CSU) auf dem Willy-Brandt-Platz

ab 11 Uhr ab Willy-Brandt-Platz nach Söflingen Sonderfahrten mit historischen Straßenbahnen von 12 Uhr bis 17 Uhr (alle 15 Minuten), Abfahrt in der Zeitblomstraße Fahrkarten für die Sonderfahrten gibt es im Vorverkauf im SWU Kundencenter

Bis zum Zweiten Weltkrieg waren das württembergische Ulm und das bayerische Neu-Ulm durch die Straßenbahn verbunden. SWR-Archiv

Auch zur Eröffnung vor 125 Jahren gab es zwei Linien: Eine Ringbahn durch die Innenstadt und eine von Ulm nach Neu-Ulm. Im Jahr 1900 folgte eine Linie, die vom Münsterplatz durch die Platzgasse bis zur Kreuzung Karlsstraße/Gaisenbergstraße führte. 1906 durften sich die Söflinger freuen - sie bekamen von der Stadt Ulm nach der Eingemeindung als Gegenleistung nicht nur eine Kanalisation, sondern auch einen Straßenbahnanschluss. Vor dem Zweiten Weltkrieg konnten Fahrgäste insgesamt vier Linien nutzen.

Reger Straßenbahnverkehr zwischen Ulm und Neu-Ulm vor dem Zweiten Weltkrieg. Bombenangriffe beschädigten die Trassen stark. Beim Wiederaufbau wurden nicht mehr alle Schienen wieder verlegt. SWR-Archiv

Wie sich der Zweite Weltkrieg auf den Straßenbahnverkehr in Ulm auswirkte

Der alliierte Bombenangriff am 17. Dezember 1944 auf Ulm beschädigte die Straßenbahntrassen dann schwer. Vorübergehend stellte die Straßenbahn den Betrieb ein. Nach dem Krieg fuhren einige Jahre als Ersatz für eingestellte Linien dann Oberleitungsbusse durch die wiederaufgebaute Stadt, bevor wiederum durch Dieselbusse ersetzt wurden. Die Linie 1 von Söflingen zum Stadion in der Friedrichsau mit ihren gelben Wagen war jahrelang die einzige Straßenbahnlinie in Ulm. Bis zum Jahr 1990 galt die Ulmer Straßenbahn deshalb mit ihren damals 5,6 Kilometern als kleinster Straßenbahnbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland.

Im Jahr 1999 dann ein Rückschlag für den vom Rathaus angestrebten Ausbau der Straßenbahn in Ulm: In einem Bürgerentscheid lehnten die teilnehmenden Ulmerinnen und Ulmer den Bau einer zweiten Straßenbahnlinie von der Wissenschaftsstadt in den Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ab – mit 51 Prozent der Stimmen. Der Bürgerentschied scheiterte zwar am erforderlichen Quorum von 30 Prozent der Wählerstimmen. Keine der beiden Seiten erreichte damals die erforderliche Stimmenzahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,5 Prozent. Doch der Gemeinderat verfolgte das angestrebte "Fünf-Linien-Konzept" nicht mehr.

Vor 125 Jahren startete die Ulmer Straßenbahn zu ihrer Jungfernfahrt. Heute verkehren die modernen Niederflurfahrzeuge zwischen Söflingen und Böfingen und zwischen der Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg und dem Kuhberg. SWU

Straßenbahnausbau nach Böfingen

Allerdings wurde 2007 dann die Linie 1 bis Böfingen verlängert. 2009 ging sie in Betrieb. Die Strecke gehört zu den steilsten Straßenbahnstrecken in Deutschland. Auf 300 Metern Länge hat sie eine Steigung von 7,7 Prozent. Seit Dezember 2018 hat die Stadt auch wieder zwei Linien - wie zur Zeit der Jungfernfahrt vor 125 Jahren. Die rund 270 Millionen teure Linie 2 führt von der Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg zum Kuhberg. Die neuen Straßenbahnwagen mit klangvollen Ulmer Namen "Inge Aicher-Scholl", "Conrad Dietrich Magirus" oder "Hildegard Knef" fahren dabei über die neu erbaute Kienlesbergbrücke.