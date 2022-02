Höhere Gebühren auf Parkplätzen

Autofahrerinnen und Autofahrer sollen in Ulm künftig vermehrt in Parkhäusern und nicht mehr auf Parkplätzen in der Innenstadt parken. Dafür wurden jetzt die Parkgebühren angepasst. So kostet eine Stunde Parken in einem Ulmer Parkhaus künftig zwei Euro, auf einem Parkplatz im Freien 2,50 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat die neue Gebührenstruktur beschlossen.