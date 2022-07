Ulm schränkt Corona-Demonstrationen ein

Die Stadt Ulm macht ab sofort strenge Vorgaben bei Corona-Demonstrationen. Sie dürfen nur noch freitags stattfinden. Die Teilnehmer müssen sich aber auch an andere Vorgaben halten.

Die Demonstrierenden dürfen laut der Allgemeinverfügung der Stadt eine bestimmte Strecke nicht verlassen. Die sogenannten Spaziergänge sind demnach nur noch zwischen dem Münsterplatz und der Friedrichsau erlaubt. Der Montag ist für die "Spaziergänger" künftig tabu. Am Freitag lässt die Stadt lediglich das Zeitfenster zwischen 18 und 20 Uhr offen.

Die Stadt Ulm macht ab sofort strenge Vorgaben bei Corona-Demonstrationen. (Archivbild) SWR

Die Veranstalter müssen künftig eine bestimmte Zahl an Ordnern stellen und dürfen bestimmte verfassungsfeindliche Symbole und Gesten nicht mehr zeigen.

Neue Regeln für "Spaziergänge": Immer Klagen von Anwohnern wegen Belästigungen

Die Stadt führt für die neuen Regeln unterschiedliche Gründe an. Bei ihr gingen immer mehr Klagen von Unbeteiligten und Anwohnern wegen "unzumutbarer (Lärm-)Belästigungen" ein. Außerdem reagierten die "'Spaziergänger" zunehmend verbal aggressiv auf Ansprachen durch Polizei und Bürgerdienste".

Die Demonstrierenden würden darüber hinaus "jede Kooperation verweigern". Es sei auch "verstärkt zu massiven Eingriffen in den Straßen- bzw. Schienen- und Busverkehr gekommen".

OB Czisch: Beschränkungen mittlerweile unumgänglich

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) verteidigt die Vorgehensweise in der Mitteilung vom Donnerstag: Das Recht der Meinungs- und Versammlungsfreiheit bleibe davon unberührt. Schon in seiner Schwörrede wenige Tage zuvor hatte er die in Ulm weiter andauernden Corona-Demonstrationen erwähnt und die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit hervorgehoben. Inzwischen sei aber "ein Punkt erreicht, der die Erteilung von beschränkenden Auflagen erfordert."

Neue Regeln für Corona-Demos: Reaktion auf Kritik an Polizei und Stadt

In Leserbriefen der lokalen Zeitungen und in den sozialen Netzwerken hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Kritik am Verhalten der Stadt gegeben. Viele störten sich daran, dass Stadt und Polizei nicht entschiedener gegen die unangemeldeten Proteste vorgegangen waren.

Durchsetzung notfalls "mit robusten Kräften"

Stadt und Polizei scheinen die Allgemeinverfügung mit Nachdruck durchsetzen zu wollen, notfalls "mit robusten Kräften". Dass die Organisatoren wegen der neuen Regeln klein beigeben werden, damit rechnen die Behörden nach eigenen Angaben allerdings nicht.