Vor Pfingsten sind für die Stadt Ulm keine Lockerungen in Sicht. Dennoch bereitet sich die Stadt auf mehr Besucher vor: Bis Mitte Juni sollen acht weitere Corona-Teststationen entstehen.

Wenn Geschäfte, Cafés und Restaurants wieder öffnen dürfen, wolle man bereit sein, so eine Sprecherin der Stadt. Daher wird das Netz an Testzentren weiter ausgebaut: An zentralen Stellen in der Ulmer Innenstadt sowie an Zufahrtsstraßen können sich bis zu 15.000 Besucher kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen, spontan und auch mit Anmeldung im Internet. Die Ergebnisse sollen den Getesteten per Handy übermittelt werden.

Die Stadt Ulm hat um die Innenstadt einige Teststationen aufgebaut. SWR Uli Zwerenz

Laut Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) will sich die Stadt mit dann insgesamt zwölf Testzentren auch auf weitere Öffnungsschritte vorbereiten. Bei einem negativen Testergebnis wäre der Besuch von Geschäften, aber auch von Restaurants und Kulturveranstaltungen möglich.

Die neuen Standorte sind unter anderem am Kornhaus, am Theater und bei den Sedelhöfen. Drive-In-Teststationen sind am Parkplatz Deutz AG, Stockmahd und Ulm-Lehr geplant.