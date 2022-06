"Kollege Hund" - wie gut Hunde dem Büroleben tun

per Mail teilen

Mit dem Berufsleben sind Hunde nicht immer einfach zu vereinbaren. Dabei kann es richtig gut werden, wenn Zwei- und Vierbeiner sich das Büro teilen.

Seit 2009 ein Herz und eine Seele im Ulmer Stadthaus: Sabine und Felix. Felix ist ein "Ratonero Bodeguero Andaluz", von Beruf Büro-Hund. Er begleitet Sabine Presuhn, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Stadthauses, jeden Morgen auf ihren Arbeitsplatz. Die Vorteile dafür liegen für Presuhn auf der Hand, denn ein Hund im Büro sei "teambildend und entspanne die Atmosphäre". Außerdem sei es wichtig, durch den Hund, auch mal aus der angespannten und konzentrierten Phase während der Arbeitszeit herauszukommen.

"Tiere im Büro entspannen die Atmosphäre!"

Wenn der Hund mit ins Büro darf, ist das meist ein beidseitiger Vorteil, meint der Deutsche Tierschutzbund. Herrchen oder Frauchen müssen keine Schuldgefühle haben, dass ihr Liebling den ganzen Tag allein zuhause ausharren muss und der Hund darf den ganzen Tag in der Nähe seiner Bezugsperson sein, eine Win-Win Situation.

Sabine Presuhn belohnt ihren Büro-Hund Felix mit einem Leckerli. SWR Carina Kremer

Vorteile für Mensch und Tier

Doch nicht nur Hundebesitzer und Vierbeiner profitieren, auch die Arbeitgeber, denn Hunde wirken sich laut einer Studie der Virginia Commonwealth University nachweislich positiv auf das Betriebsklima aus. Der Meinungs ist man offenbar auch in Deutschland: Am 30. Juni findet deutschlandweit der Aktionstag "Kollege Hund" statt. Er wurde vom deutschen Tierschutzbund für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz ins Leben gerufen.

Hunde brauchen festen Rückzugsort, so wie Felix. Er hat sogar einen eigenen Schreibtisch, darunter sein Körbchen, in dem er friedlich döst. SWR Carina Kremer

Ein Büro-Hund muss mit Kollegen und Arbeitgebern abgesprochen sein

Einen Hund wie selbstverständlich mit ins Büro zu nehmen, ist nicht erlaubt. Generell entscheide der Arbeitgeber allein, ob Hunde am Arbeitsplatz erlaubt oder verboten sind, so Axel Schmid, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Ulm.

"Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Hund am Arbeitsplatz verbieten."

Axel Schmid, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Ulm klärt auf: Wenn man den Hund trotz Verbot zum Arbeitsplatz mitbringe, dann drohe eine Abmahnung. Im Wiederholungsfalle könne das auch zur Kündigung führen. SWR Carina Kremer

Erster Hundekontakt an neutralem Ort hilft, um Bedenken oder Ängste aus der Welt zu schaffen

Probleme können natürlich auch auftreten, wenn Kollegen Angst vor Hunden haben, keine Hunde mögen oder Allergien haben, gibt Presuhn zu bedenken. Doch die meisten Problemchen ließen sich im Vornherein lösen oder abwägen, wenn man sich mit den Kollegen und den Arbeitgebern abspricht und klärt, ob es Einwände oder Bedenken gegen den Hund gebe.

Nicht jeder Hund eignet sich als Büro-Hund

Ein Büro-Hund muss gelassen, ausgeglichen und gut erzogen sein. Er sollte nicht übermäßig bellen, also nicht zu sehr den Drang verspüren, auf sein Herrchen oder Frauchen aufzupassen. Vieles lasse sich aber wirklich einfach antrainieren, so Sabine Presuhn.

"Tiere im Büro entspannen die Atmosphäre!"

Aktionstag "Kollege Hund" immer am letzten Donnerstag im Juni

Der Aktionstag "Kollege Hund" des deutschen Tierschutzbundes soll zu einer größeren Akzeptanz des Hundes im täglichen Arbeitsbetrieb verhelfen. An diesem Schnuppertag können tierfreundliche Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Hunde mit zur Arbeitsstelle zu bringen.

Über 1.000 Firmen aus verschiedenen Branchen waren Teilnehmende bei "Kollege Hund"

Sabrine Presuhns Chefin, die Leiterin des Ulmer Stadthauses, Karla Nieraad, ist von Büro-Hund Felix jedenfalls begeistert. "Es ist absolut empfehlenswert. Man bemüht sich auch leise zu sprechen und so ein Hund hat eine beruhigende Wirkung und sorgt für eine ausgeglichene Stimmung."