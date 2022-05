Neu in der Klasse: Wie die achtjährige Mira aus der Ukraine ihren Schulalltag in Ulm meistert

Acht Jahre ist Mira alt. Eigentlich lebt sie in Charkiw in der Ukraine. Doch seit einigen Wochen in Ulm, geflüchtet vor dem Krieg. Inzwischen geht sie auch in die Schule.

Mira läuft im Zickzack durch die Halle. "Bratkartoffel-Fangen" steht auf dem Programm. Zwei Kinder sind die "Bauern", die anderen die "Bratkartoffeln". Die werden von den Bauern nach und nach gefangen. Mira ist an diesem Vormittag Bauer und rennt von einem Hallenende zum anderen.

Mira geht in die dritte Klasse der Martin-Schaffner-Grundschule. Am Donnerstagvormittag steht Turnen auf dem Programm. SWR Frank Polifke

Die Drittklässler an der Martin-Schaffner-Grundschule haben immer am Donnerstag nach der großen Pause Turnen. Das macht Mira besonders Spaß, erzählt ihre Lehrerin Anna Freising. Außerdem springt die Achtjährige mit den dunkelblonden Haaren souverän Seil. Mira sei dann in ihrem Element, sagt Freising. Dafür brauche sie keine Deutsch-Kenntnisse.

Mit Mathe hat Mira keine Probleme

Mira und ihre Kameradin Karyna, die auch aus der Ukraine stammt, können im Mathematikunterricht glänzen. "Sie sind sehr viel weiter als wir", stellt Anna Freising fest. "In Mathe können sich die beiden ein bisschen erholen." Und die Zahlen kennen sie auf Deutsch schon erstaunlich gut - bis 1.000.

Mira mit ihrer Lehrerin Anna Freising und Karyna, die auch aus der Ukraine stammt. SWR Frank Polifke

Mit Memory spielend Deutsch lernen - und Ukrainisch

Ansonsten tut sich Mira mit der deutschen Sprache noch ein bisschen schwer. Nach wenigen Wochen in Ulm ist das kaum anders zu erwarten. Englisch klappt besser, das lernt sie schon seit der ersten Klasse. Trotzdem wäre das Gespräch mit ihr ohne eine dolmetschende Lehrerin eine schwierige Sache. Mira erzählt von ihrer Flucht mit dem Zug. Zehn Stunden hat sie mit ihrer Mama an der polnischen Grenze gewartet. Ihr Opa ist in Charkiw geblieben. Sie spricht leise, in kurzen Sätzen, der Blick ernst und leicht nach innen gekehrt. Dann hellt er sich plötzlich auf und sie sprudelt förmlich.

Auch ihre beste Freundin ist in Charkiw geblieben. Von ihr und ihrer Familie weiß Mira derzeit überhaupt nichts. Andererseits hat sie an der Martin-Schaffner-Schule auch schon Freundinnen gefunden. Zu Noa und Liya hatte sie auf Anhieb einen guten Draht. Dabei hilft, dass Noas Mutter mit ihr regelmäßig Englisch übt, was Mira ja auch ein bisschen versteht. Der Kontakt zwischen den Mädchen verbessert den Wortschatz - von allen dreien. Vor allem das gemeinsame Spielen. "Memory" ist da sehr hilfreich, erzählt Noa. "Erst sagen wir das Wort auf Deutsch, und Mira spricht es nach. Dann sagt sie es auf Ukrainisch, und wir sprechen es nach". Eine Win-win-Situation.

Rituale im Schulalltag helfen bei Verständigung

Auch im Unterricht besteht die Verständigung aus einer Mischung aus Englisch und Gestik, erzählt Lehrerin Anna Freising. Hilfreich sind ihrer Erfahrung nach aber vor allem die Rituale im Schulalltag, immer wiederkehrende Abläufe. "Da muss man gar nicht viel sagen, da passiert viel durch Zuschauen und Zuhören: Aufräumen, Schuhe anziehen, Sportsachen holen - da schaut man: Was machen die Anderen? Und dann mach ich das einfach auch."

Um die Aussprache schneller zu lernen, hat man an der Martin-Schaffner-Schule mit einem raffinierten Hilfsmittel gute Erfahrungen gemacht: Ein Stift, den man an ein geschriebenes Wort halten kann und der dieses dann vorspricht.

Die Mitschüler sind einfühlsam

Und dann sind da die hilfsbereiten Mitschülerinnen und -schüler, die in dem meisten Fällen zwar neugierig sind, aber auch einfühlsam, weiß die Lehrerin. "Es gibt auch einige, die kommen aus Syrien. Die kennen Miras Gefühlslage aus eigener Erfahrung."

Mira fühlt sich inzwischen recht wohl in ihrer neuen Schule. Die Kinder akzeptieren und respektieren sie, sagt sie mit einem schüchternen Lächeln. Und noch etwas hat sie festgestellt: Das Leben in Ulm ist langsamer als in Charkiw. In der Ukraine sei man dagegen auf der Überholspur unterwegs.