Der ukrainische Opernsänger Serhii Ivanchuk wird bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine schwer verwundet. Er kommt nach Ulm, wird am Bundeswehrkrankenhaus behandelt, und überlebt.

Geblieben sind die vielen Narben am Körper des 30-Jährigen - Spuren des Krieges, in den der Zivilist und Opernsänger am 10. März gezogen wird. Damals feuern russische Soldaten in dem im Nordosten der Ukraine gelegenen Charkiv 30 Kugeln auf seinen alten Lada ab. In dem Wagen sitzen er und mehrere Geflüchtete, denen er helfen will. Fünf Kugeln treffen Serhii Ivanchuk direkt in den Körper. Seine Begleiter im Wagen bleiben weitestgehend unverletzt.

Opernsänger Serhii Ivanchuk im Krankenhaus in Charkiv in der Ukraine. Privat

Nur mit größter Not gelingt es dem 30-Jährigen, sich und die anderen zu retten. Seine Lunge und beide Beine werden durchschossen.

"Alle sagten, dass ich sterben würde. Wie alle Schwerverletzten, die während meiner Zeit in die Notaufnahme eingeliefert wurden. Ich blieb der einzige Überlebende.“

Im Krankenhaus in Charkiv kämpft der 30-Jährige ums Überleben. Und schafft es. Die Luftwaffe bringt ihn schließlich nach Deutschland. Im Mai kommt er ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus und wird dort behandelt.

Serhii Ivanchuk ist Opernsänger und hat in Italien studiert und gelebt. Privat

Der 30-jährige Ukrainer ist kein Soldat, sondern Opernsänger, und lebt eigentlich in Italien. Während seines Heimaturlaubs in der Zentralukraine bricht der Krieg aus. Ivanchuk beschließt zu helfen, und fährt mit seinem Auto mehrfach mit Lebensmitteln, Medikamenten und weiteren Hilfsgütern mitten ins Kriegsgebiet. Auf dem Rückweg in die Zentralukraine nimmt er immer wieder Menschen mit und rettet so rund hundert seiner Landsleute - bis zu dem Tag, als sein Wagen beschossen wird und er schließlich nach Ulm kommt.

Anastasiia Kyrychenko ist im März alleine von Kiev nach Deutschland geflohen. Jetzt studiert sie in Ulm Molekulare Medizin. SWR Hannah Schulze

Eine Flucht aus der Ukraine für die Bildung

Auch die 18-jährige Anastasiia Kyrychenko aus Kiew lebt mittlerweile in Ulm. Im März verlässt sie ihr Heimatland, flieht über Polen nach Deutschland. Alleine - ohne ihre Eltern, die in der Ukraine bleiben wollen.

"Es war wirklich ein komplizierter Schritt für mich, meine Eltern zu verlassen. Ich hab mir gesagt, ich muss das machen, um Bildung zu bekommen."

Die junge Frau wohnt erst in Braunschweig bei Bekannten und bewirbt sich dann an der Universität in Ulm für einen Studienplatz in Molekularer Medizin. Im September, sieben Monate nach Kriegsbeginn, fängt sie mit ihrem Studium an. Sie ist eine von 15 ukrainischen Studierenden an der Uni. Und die Einzige, die auf Deutsch studiert.

Dass Anastasiia fast perfektes Deutsch spricht, hat sie ihrer Mutter zu verdanken. Seit der zweiten Klasse hat sie Privatunterricht. "Ich hatte eigentlich keine andere Wahl", sagt die 18-Jährige lachend. Ihre Sprachkenntnisse möchte sie nutzen und zusammen mit anderen Mitstudierenden eine App entwickeln. Sie soll Ukrainerinnen und Ukrainern dabei helfen, sich sowohl an der Universität als auch im deutschen Bürokratie-Dschungel zurecht zu finden.

Ukrainische Studentin vermisst ihre Eltern

Anastasiia Kyrychenko möchte vorerst in Ulm bleiben, bis zum Master studieren, und vielleicht hier sogar eine Arbeit finden. Ihr gefällt die Stadt, sie mag die Menschen. Trotzdem vermisst sie ihre Eltern und telefoniert täglich mit ihnen.

"Ich bin hier ganz alleine, und ich fühle mich manchmal ein bisschen schuldig, dass ich in Sicherheit bin."

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Ulm hilft den Menschen, die bleiben wollen, bei der Registrierung und Wohnungssuche. So hat auch der ukrainische Opernsänger Serhii Ivanchuk eine Wohnung gefunden. Hier in Ulm muss er immer wieder zur Nachsorgeuntersuchung ins Bundeswehrkrankenhaus, vor allem die linke Hand und besonders der Ringfinger macht den Ärzten wegen kleiner Munitionssplitter Sorgen. Früher hat er Klavier gespielt, "das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut", meint BWK-Oberfeldarzt Dr. Torsten Andres. Der 30-Jährige soll eine Schiene bekommen, die ihm das Spielen auf der Gitarre erleichtert.

Serhii Invanchuk muss regelmäßig zur Nachsorgeuntersuchung am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. SWR

Sein körperlicher Zustand verbessert sich allmählich: Erste Konzerte in Ulm hat er schon gegeben.

Der ukrainische Opernsänger ist nach seiner schweren Verletzung bereits wieder in Ulm aufgetreten. SWR

Und der ukrainische Opernsänger hat schon einen neuen Plan: Er möchte mit dem Fahrrad die Donau entlang bis in die Ukraine fahren. Eine Benefiz-Tour in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, die am 10. März starten soll. Dem Tag, an dem sich in Charkiv sein Leben komplett veränderte.