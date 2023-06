Talent im Doppelpack: Ukrainische Zwillinge turnen in Söflingen

Nadiia und Veronika Krupytska flüchteten aus der Ukraine nach Deutschland. Die erfolgreichen Athletinnen in der Rhythmischen Sportgymnastik wollen zukünftig für Deutschland starten.

Leicht auseinander zu halten sind die eineiigen Zwillinge Veronika und Nadiia Krupytska wahrlich nicht. Aus dem ukrainischen Saporischschja sind sie kurz nach Ausbruch des Krieges nach Deutschland geflohen. Die preisgekrönten Athletinnen in der Rhythmischen Sportgymnastik haben in Ulm Anschluss gefunden und möchten künftig für Deutschland an den Start gehen.

"Die Mädchen sind mega fleißig", schwärmt Trainerin Magdalena Brzeska. Die 26-fache deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin von 1996 kam einst selbst aus Polen nach Deutschland und machte die Rhythmische Sportgymnastik im Land erst so richtig populär. "Die Leidenschaft für diese Sportart haben die Mädchen definitiv", sagt sie. "Sie sind auch Vorbilder für unsere Gymnastinnen und Talent haben sie auch noch. Und das nicht wenig."

Große Freude: Veronika Krupytska (rechts) darf mit der Nationalmannschaft auf einen internationalen Wettbewerb. Magdalena Brzeska (links) freut sich mit ihrem Schützling. SWR

Training der rhythmischen Sportgymnastik an sechs Tagen pro Woche

Die beiden 14-jährigen Sportlerinnen gehen auf das Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm. Die Noten, erzählen sie, haben sich schon verbessert. Deutsch lernen sie erst seit etwas mehr als einem Jahr. Die Sprachbarriere ist auch hier das größte Hindernis. Deshalb lernen sie deutsch, wenn alle anderen in den Sportunterricht gehen. Nach der Schule geht es dann für die Zwillinge zur Sporthalle nach Söflingen. Sechs mal pro Woche wird trainiert - oft bis 20 Uhr. "Das ist sehr wichtig", sagt Nadiia Krupytska. "Wir machen das so seit Anfang an."

Eineinhalb Minuten sind Zeit, um bei der eigenen Performance zu glänzen. Handgeräte gönnen neben Reifen, Keulen und Bällen auch Bänder sein. SWR

Warten auf den deutschen Pass

Noch dürfen die beiden Athletinnen auch mit ukrainischem Pass als Juniorinnen bei den Deutschen Meisterschaften antreten. Ab kommendem Jahr aber gehören die Zwillinge zu den "Seniors". Dann brauchen sie zwingend einen deutschen Pass, um bei nationalen wie internationalen Meisterschaften für Deutschland an den Start gehen zu können. "Wir hoffen, dass sie so schnell und so bald wie möglich den deutschen Pass bekommen", sagt Magdalena Brzeska.

26-fache Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik: Magdalena Brzeska. Sie trainiert mit ihrer Kollegin Evgenia Cherasenko nun Athletinnen in Söflingen. SWR

Nächste Station: Nationalmannschaftszentrum?

Ziel von Veronika und Nadiia Krupytska ist es, ihre Medaillensammlung zu erweitern, sagen sie. Die Trainingsbedingungen in Söflingen seien laut Magdalena Brzeska zwar nicht schlecht, "aber auch nicht die besten". Das Nationalmannschaftszentrum in Fellbach-Schmiden sei bereits auf die beiden jungen Ukrainerinnen aufmerksam geworden. Mit dem deutschen Pass wäre der Weg frei, um dort unter Top-Bedingungen trainieren und sich den Traum weiterer Medaillen erfüllen zu können.