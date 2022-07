Ukrainische Geflüchtete sollen für Pflegeberufe qualifiziert werden

Der Malteser-Hilfsdienst im Ostalbkreis will Geflüchtete aus der Ukraine in wenigen Monaten für einen Pflegeberuf qualifizieren. In einem Pilotprojekt sollen 20 Teilnehmende geschult werden, mit einem Sprach- und Theoriekurs in Schwäbisch Gmünd und Praktika bei den ambulanten Diensten in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd. Das Projekt haben die Malteser nach eigenen Angaben im Bistum Trier entwickelt. Die Malteser im Ostalbkreis sind Kooperationspartner.