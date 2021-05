Wie die Zeit gesprochen wird, so zeigt eine in Schwäbisch Gmünd entwickelte Uhr die Zeit auch an: mit Wörtern statt mit Uhrzeigern oder Zahlen, sogar auf Schwäbisch.

Buchstaben statt Uhrzeiger - Designeruhr aus Schwäbisch Gmünd Qlocktwo Schwäbisch Gmünd Wer mal am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd war, kennt sie vielleicht, diese quadratische Uhr am Gebäude gegenüber. Sie ist für eine Uhr ungewöhnlich, denn sie zeigt die Zeit in Wörtern, in Fünf-Minuten-Schritten. "Es isch halb zehne" Sogar Schwäbisch kann die Wortuhr. Dann heißt es bei der Zeitanzeige auf der Qlocktwo beispielsweise: "Es isch halb zehne". Das sei eine Hommage an ihre schwäbische Herkunft, sagen die Entwickler Marco Biegert und Andreas Funk, zwei kreative Köpfe aus Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen. Die Zeit in Worten: Die Uhr wurde von Designern aus Schwäbisch Gmünd entwickelt Qlocktwo Schwäbisch Gmünd Freunde seit der Schulzeit Die beiden Künstler und Designer sind Freunde seit ihrer Schulzeit. Sie haben schon gemeinsam eine Werbeagentur betrieben, gemeinsam Kunstobjekte gestaltet und auch gemeinsam über das Phänomen Zeit nachgedacht. Vor allem über die Angabe der Zeit hat sich Andreas Funk den Kopf zerbrochen. Dabei störte ihn, dass Zeit üblicherweise nicht so dargestellt wird, wie Menschen miteinander sprechen. "Man sagt ja zum Beispiel, es ist fünf vor zehn. Kein Mensch sagt, der kleine Zeiger befindet sich auf der Position dreißig Grad West." Andreas Funk von Qlocktwo Inzwischen hat die B&F Manufacture GmbH & Co. KG rund 40 Beschäftigte. An sechs nebeneinander liegenden Stationen montieren sie die Uhren. Die Zulieferer für Qlocktwo kommen nach Angaben des Unternehmens allesamt aus der Region Die Zulieferer von Qlocktwo kommen alle aus der Region Qlocktwo Schwäbisch Gmünd Zeitanzeige in Wörtern Die beiden Künstler aus Schwäbisch Gmünd verwenden für ihre Uhren gern den Begriff "Zeitobjekt". Je nach Uhrzeit leuchten darauf einzelne Wörter auf, zum Beispiel: fünf, nach, zwei oder Viertel, vor, drei. Insgesamt 24 Sprachen lassen sich auf jeder Uhr einstellen, darunter Japanisch, Chinesisch, Arabisch oder Russisch.