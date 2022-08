Erste Überschwemmungen in Vöhringen, Ulm und Günzburg

Anhaltender Regen hat die Pegel der Flüsse steigen lassen. Überschwemmungen gab es am Freitag vor allem in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg, aber auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis.

Bei Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) musste die Feuerwehr zwei Insassen aus einem Auto befreien, das in einer vollgelaufenen Unterführung feststeckte. Insgesamt gab es allein im Kreis Neu-Ulm bis zum Freitagnachmittag rund 30 Einsätze. Viele Keller liefen voll, auch eine Tiefgarage stand unter Wasser. In Ulm hat der anhaltende Regen am Freitagnachmittag unter anderem die Böfinger Steige unter Wasser gesetzt. SWR Hendrik Zorn Weihung tritt über die Ufer In Illertissen hat es seit Donnerstagabend mehr als 70 Liter auf den Quadratmeter geregnet, das entspricht laut Feuerwehr der Gesamtmenge im Juli. Auch im Raum Günzburg sind Unterführungen vollgelaufen. Verletzt wurde laut Polizei bisher niemand. In Ulm stand die Unterführung an der Böfinger Steige unter Wasser. In Schnürpflingen-Beuren im Alb-Donau-Kreis trat die Weihung, ein Zufluss der Donau, am Freitagmittag über die Ufer und überschwemmte Wiesen. Die Weihung, ein Zufluss der Donau, ist am Freitagmittag bei Schnürpflingen-Beuren (Alb-Donau-Kreis) über die Ufer getreten. Z-media Ralf Zwiebler