Star Wars und Herr der Ringe - Fantasy und Science-Fiction gehören längst zum Alltag. Der Verein Übermorgenwelt in Ulm bietet allen eine Heimat, die für das Fantastische brennen.

Raumfahrer, die ferne Welten erkunden und Zwerge, die in dunklen Minen graben - Geschichten aus Fantasy und Science-Fiction begeistern schon seit jeher die Menschen. In der Übermorgenwelt in Ulm haben Fans von fantastischen Geschichten seit zwölf Jahren einen Treffpunkt.

Übermorgenwelt Ulm: ein Verein für Fantasy und Science-Fiction

Die Räumlichkeiten des Vereins könnten dabei kaum passender sein. Tief im Fort Albeck, einer Festung aus dem 19. Jahrhundert, treffen sich die Vereinsmitglieder der Übermorgenwelt. Für alle Fantasy- und Science-Fiction-Fans ein wahres Paradies.

In den Gemäuern des Fort Albecks sind die Räume des Vereins Übermorgenwelt. Die Festung ist aus dem 19. Jahrhundert und bietet die perfekte Kulisse für den Verein. SWR Markus Bayha

In jeder Ecke stehen Figuren von Elfen und futuristischen Raumschiffen. In den Regalen stapeln sich Bücher - mittlerweile mehr als 45.000 Stück. Damit ist es die zweitgrößte Bibliothek für Fantasy, Science-Fiction und Horror in Deutschland.

"Unser Ziel ist es, den Menschen Spaß zu machen," erklärt Vereinsvorstand Wulf Neuschwander. "Und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, Menschen am Lesen zu halten. Insbesondere junge Leute."

Das Herzstück der Übermorgenwelt in Ulm ist die Bibliothek. Mit mehr als 45.000 Büchern aus den Genres Fantasy, Science-Fiction und Horror ist es die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland. SWR Markus Bayha

Rollenspiele, Lego und Filmabende in der Übermorgenwelt

Die Übermorgenwelt hat sich über die Jahre hinweg immer weiter vergrößert. Mittlerweile hat der Verein rund 100 Mitglieder. Und die tun weit mehr als nur Lesen. Es gibt Gruppen, die gemeinsam Brettspiele spielen, eine Gruppe, die Lego baut, eine Jugendgruppe und organisierte Filmabende. Natürlich alles immer aus den Genres Fantasy, Science-Fiction und Horror.

In der Übermorgenwelt in Ulm treffen sich auch mehrere Spielgruppen. Die "Ulmer Strategen" zum Beispiel tragen komplexe Schlachten in Fantasy- oder Sci-Fi-Welten aus. SWR Markus Bayha

Auch die Gruppe der "Ulmer Strategen" zählt sich zur Übermorgenwelt. Sie spielen sogenannte Tabletop-Spiele. Diese Art von Spielen kann man sich ein bisschen wie Schach vorstellen. Nur mit deutlich detailreicheren Spielfiguren und komplexeren Regeln. Anstatt eines karierten Spielbretts, wird auf dem Tisch eine kleine Welt aufgebaut. Immer passend zum Setting des jeweiligen Spiels, mit futuristischen Häusern oder mittelalterlichen Städten.

Um einen Zug zu machen, muss mit mehreren Würfeln gewürfelt werden. Jeder Schritt der Spielfiguren wird dann millimetergenau mit einem Maßband abgemessen. Die Spielfiguren sind dabei oft von den Spielern in Feinarbeit selbst bemalt, die Gebäude und die passenden Gelände auf den Spielbrettern selbst gebastelt.

In der Übermorgenwelt in Ulm treffen sich auch mehrere Spielgruppen. Sie tragen komplexe Schlachten in Fantasy- oder Science-Fiction-Welten aus. SWR Markus Bayha

Ein Treffpunkt für alle, die das Fantastische lieben

In ihrer Freizeit philosophieren die Mitglieder der Übermorgenwelt über Raumschiffe und ferne Planeten oder schieben als Generäle Krieger über Schlachtfelder. Im wahren Leben kommen sie aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. "Ich bin selbstständig und handele mit Nähmaschinen", erzählt zum Beispiel Daniel Kinugawa aus Ulm.

Mit dabei sind auch ein Professor für Informations- und Kommunikationstechnik der Hochschule Neu-Ulm, ein Elektroingenieur sowie ein Mitarbeiter der Abteilung Nuklearmedizin an der Universitätsklinik Ulm. Eines wollen sie nicht, nämlich wegen ihres Hobbys als reine "Nerds" abgestempelt zu werden ("Nerd", englisch, modern für "Computerfreak", ursprünglich für "Sonderling". Bezeichnung für Menschen, die an Spezialinteressen hängen a.d.Red.).

"Nerd ist dummerweise so ein Begriff, der abfällig benutzt wird," erklärt Vereinsmitglied Harald Gerlach. Er empfindet es eher als etwas Positives, wenn man sich für ein Thema so sehr begeistern kann. Alle, die sich für Fantasy oder Science-Fiction begeistern, haben mit der Übermorgenwelt auf alle Fälle eine Heimat in Ulm gefunden.