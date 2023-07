Harte Arbeit, wenig Lohn: Gärtnereien gibt es auch in der Region immer weniger. Denn der Branche fehlt der Nachwuchs. Viele Betriebe kämpfen ums Überleben oder suchen sich eine Martklücke.

Immer mehr hauptberufliche Gärtnerinnen und Gärtner auch zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben geben ihren Betrieb auf, berichtet Thomas Heiland vom Gartenbauverband Baden-Württemberg. Steigende Rohstoffpreise, Konkurrenz durch den Einzelhandel und vor allem ein riesiges Problem mit dem Nachwuchs machen der Branche zu schaffen.

Sorgen um die Zukunft der Gärtner-Branche: "Lobby ist zu klein"

Auch Kerstin Gairing vom gleichnamigen Gärtnereibetrieb in Ulm kennt diese Probleme: "Ich hab' den schönsten Beruf der Welt", erzählt die 48-Jährige beim Tomatenpflücken. Ihren Familienbetrieb gibt es schon seit 145 Jahren. "Ich zieh immer noch mehr Energie raus, als ich rein stecke." Auf ihre Branche blickt Kerstin Gairing dennoch mit Sorge: "Wir werden immer weniger. Und dadurch, dass wir immer weniger Betriebe werden, haben wir nur eine kleine Lobby." Für sich sehe sie eine gute Zukunft, für die Gartenbaubranche allgemein sehe es allerdings "nicht so rosig" aus, so Gairing. Zehn Personen beschäftigt die Gärtnerin in der Produktion, zwölf sind im Verkauf.

Hat vor kurzem das 145. Jubiläum der Gärtnerei gefeiert: Kerstin Gairing führt ihre Gärtnerei in Ulm in sechster Generation. Der Überlebenskampf der Gärtnereien beschäftigt auch sie, und die Frage, ob ihr Betrieb Zukunft hat und ob sie eines Tages eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger findet. SWR Peter Schmid

In sechster Generation führt Kerstin Gairing ihren Gartenbaubetrieb am Rande von Ulm. Dort baut sie hauptsächlich Gemüse an. Ihr Arbeitspensum ist hoch: Sechs bis sieben Tage pro Woche arbeitet sie im Betrieb. An zwei Tagen in der Woche wird die Ernte auf dem Ulmer Wochenmarkt verkauft. Wenn sie auf die Zukunft angesprochen wird, wird die 48-Jährige nachdenklich: "Es schreit nicht jeder Juhu, wenn man eine Auszubildenenstelle anzubieten hat im Gemüsebau", so die Gärtnerin. Wenn ihr Mann ihr nicht den Rücken frei halten würde, könnte sie das alles gar nicht leisten, sagt sie.

Bürokratie für Gärtnereien "sehr lähmend"

"Ich habe einen kleinen, mittelständischen Familienbetrieb und ich finde diese Art von Unternehmen haben es wirklich sehr schwer. Wir werden über einen Kamm geschoren, mit großen Industriebetrieben und das fordert mich wirklich sehr. Manchmal überfordert es mich auch", erzählt Kerstin Gairing. "Die Menge an Bürokratie empfinden wir als sehr lähmend." Ob ihre beiden Töchter den Betrieb eines Tages übernehmen wollen, weiß sie noch nicht. Es ihnen aufdrängen, will sie auf keinen Fall.

Überlebenskampf der Gärtnereien: Hauptproblem fehlender Nachwuchs

Auch Thomas Heiland, Geschäftsführer des Gartenbauverbands Baden-Württemberg, blickt mit Sorge auf die sinkenden Mitgliederzahlen. Rund 1.000 Betriebe waren vor fünf Jahren noch beim Verband registriert, jetzt seien es rund 120 weniger. "Das hat mit der Arbeitsmarktproblematik zu tun, weil kaum noch Fachkräfte zu finden sind", so Heiland. Zudem machen den Betrieben laut Heiland politische Rahmenbedingungen wie Pflanzenschutz-Vorschriften und gestiegene Energie- und Rohstoffpreise zu schaffen. Den fehlenden Nachwuchs sieht aber auch er als Hauptproblem der Branche.

Blumengärtner mit Zukunft? Bernhard Thenmeyers Idee: Mit dem Trend gehen und seine Blumengärtnerei in Neu-Ulm breit aufstellen. Hochzeiten, Theater in der Gärtnerei, Trauerbepflanzung und ein Online-Shop - so will der Gärtner die Zukunft seines Betriebs sichern. SWR Peter Schmid

Gärtner mit Innovation: Blumenverkauf über einen Online-Shop

"Es wandelt sich alles, deshalb muss man sich auch mit wandeln", sagt Blumengärtner Bernhard Thenmeyer von "Blumen Weimar" aus Neu-Ulm. Früher gab es hier fast ausschließlich Blumensträuße zu kaufen. Weil sich immer mehr Kunden auch für Nutzpflanzen interessieren, bietet die Gärtnerei eine "Jungpflanzenbar" mit Setzlingen an. Er könne sich aus finanzieller Sicht nicht beklagen, sagt Thenmeyer. "Man muss auch ein betriebswirtschaftliches Wissen haben, um langfristig bestehen zu können. Ein grüner Daumen allein reicht nicht mehr." Die Gärtnerei hat sich in den vergangenen Jahren breit aufgestellt. Im Sommer nutzt das Theater Neu-Ulm die Gärtnerei als Kulisse, zudem legt die Gärtnerei den Fokus auf Trauerbepflanzung, Hochzeiten und einen Online-Shop.