Übergriffe am Albertus-Gymnasium mit Folgen für Lehrer

Die straf- und dienstrechtliche Aufarbeitung von Übergriffen und Belästigungen am Albertus-Gymnasium in Lauingen (Landkreis Dillingen) ist abgeschlossen. Vor zwei Jahren hatten Schülerinnen und Schüler mehreren Lehrern Übergriffe und Belästigungen vorgeworfen. Für zwei Pädagogen hat das Folgen. Einer der betroffenen Lehrer darf seitdem nicht mehr an dem Gymnasium unterrichten - das hat das bayerische Kultusministerium bestätigt. Eine Schülerin hatte bei der Polizei von ihrem Verhältnis zu dem 49-jährigen Lehrer berichtet. Die Staatsanwaltschaft stellte die strafrechtlichen Ermittlungen zwar bereits Mitte 2020 ein. In einem Disziplinarverfahren sollte er aber aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Dem kam der Lehrer zuvor, indem er selbst auf seinen Beamtenstatus verzichtete und das Gymnasium verließ. Gegen einen weiteren Pädagogen wurde eine Disziplinarstrafe verhängt. Einzelheiten gab das Kultusministerium nicht bekannt.