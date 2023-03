Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Leipheim eine Tankstelle überfallen und ist auf der Flucht. Die Polizei rückte mit Großaufgebot an.

Gegen 19 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Leipheim überfallen. Anschließend sei er geflüchtet, berichtete die Polizei. Täter fordert Bargeld mit Messer Der Unbekannte soll die Tankstelle mit einem "großen Messer" in der Hand betreten haben. Dann forderte er Bargeld von der Kassiererin, die ihm einen mittleren dreistelligen Betrag ausgehändigt haben soll. Der Täter sei dann zu Fuß in ein nahe gelegenes Wohngebiet geflüchtet. Suche mit Polizeihubschrauber Die Einsatzkräfte fahndeten mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden nach dem Flüchtigen. Bislang ohne Erfolg. Der Unbekannte ist nach wie vor auf der Flucht. Die Mitarbeiterin der Tankstelle stand nach dem Raubüberfall unter Schock und musste medizinisch versorgt werden.