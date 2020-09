In Illertissen im Kreis Neu-Ulm hat am Donnerstagnachmittag ein Mann einen Supermarkt überfallen und ausgeraubt. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Laut Polizei zog der Mann ein Messer aus seinem Rucksack und bedrohte eine 32-jährige Kassiererin. In ruhigem Ton forderte er die Frau auf, ihm den Kasseninhalt zu geben. Dabei handelte es sich lediglich um 5-, 10- und 20 Euro-Scheine und Münzgeld, das zum Teil noch in Rollen verpackt war. Der Überfall verlief laut Polizei so unspektakulär, das Kunden im Laden nichts davon mitbekamen. Bei der Fahndung nach dem zirka 30 bis 35-jährigen Mann, der beim Überfall einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz trug, war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Bislang verlief die Suche nach dem Täter ohne Erfolg.