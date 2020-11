per Mail teilen

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend in der Ulmer Karlstraße eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei bedrohte er die Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Der Täter war nach Zeugenangaben mit einer Sturmhaube oder einem schwarzen Mundschutz maskiert und trug eine Jogginghose. Seine Beute verstaute er in einer weißen Plastiktüte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.