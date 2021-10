Bewaffneter Überfall auf Spielhalle

per Mail teilen

In Gerstetten im Kreis Heidenheim hat in der Nacht zu Dienstag ein Unbekannter eine Spielhalle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Diese kam der Forderung nach. Das Geld steckte der Räuber in eine mitgebrachte Plastiktüte. Danach flüchtete er. Die Polizei ermittelt.