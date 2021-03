per Mail teilen

Sechs überhundertjährige Menschen sollen am Donnerstag in Schwäbisch Gmünd geimpft werden. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hatten sich alle sechs angemeldet. Im Impfzentrum in der Schwerzerhalle wird der Wirkstoff von Biontech zum Einsatz kommen. Auch bei der gemeinsamen Impfaktion der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Gemeinde Waldstetten wird Biontech-Impfstoff verwendet.