Die zwei Beschuldigten sollen Anfang August zwei Männer vor einer Bar in Ulm verprügelt und einen von ihnen ausgeraubt haben. Sie wurden am Freitag verhaftet und sind in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Ulm geht von versuchtem Mord aus, wegen der schweren Verletzungen der Opfer und weil einer der Männer vor das Lokal gelockt worden sein soll. Die mutmaßlichen Täter sind laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden und seien nun im Gefängnis. Nach einer Prügelei vor einer Ulmer Bar sind jetzt zwei Männer wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden (Symbolfoto) IMAGO IMAGO / agefotostock Die Ermittlungen zu der Tat Anfang August dauern an. Ein 32-jähriger Mann soll in einem Lokal in der Ulmer Innenstadt laut einer ersten Mitteilung mit drei Männern in Streit geraten sein. Angestellte hätten die drei dann des Lokals verwiesen. Draußen sollen die Männer den 32-Jährigen dann angegriffen und verprügelt haben. Auch ein Schlichter ist vor der Bar in Ulm verprügelt worden Ein 33-jähriger Mann soll versucht haben, zu schlichten. Auch er wurde laut Polizei damals angegriffen. Von ihm sollen die mutmaßlichen Täter außerdem Geld gefordert haben. Der Mann habe ihnen Geld und sein Handy gegeben. Dann seien sie zunächst geflüchtet. Zwei der mutmaßlichen Täter sind nun in U-Haft.

