Die Turner des TV Wetzgau aus Schwäbisch Gmünd haben am Samstagabend das Männer-Finale der Deutschen Turnliga gegen den TuS Vinnhorst aus Hannover mit 24 zu 29 verloren. Das Finale der Deutschen Turnliga wurde dieses Jahr erstmals in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen, coronabedingt allerdings ohne Zuschauer. Der Wetzgauer Cheftrainer Paul Schneider zeigte sich auch mit dem Titel des Vizemeisters zufrieden.