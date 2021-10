per Mail teilen

In den kommenden beiden Nächten (15. und 16. Oktober) wird der Tunnel Gruibingen an der A8 von Stuttgart Richtung Ulm voll gesperrt. Grund sind laut Autobahnbetreiber routinemäßige Wartungsarbeiten. Der Verkehr wird an der Tank- und Raststätte Gruibingen über eine Behelfsausfahrt ausgeleitet und bis zur Anschlussstelle Mühlhausen geführt. Die Sperrungen beginnen jeweils um 21 Uhr und enden um 6 Uhr morgens.