ICE-Neubaustrecke Ulm-Augsburg soll längere Tunnel bekommen

Die Landräte der Kreise Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg und die Oberbürgermeisterin von Augsburg fordern, dass beim Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg mehr Rücksicht auf die Anwohner genommen wird.

In der am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung sprechen sich die Kommunalpolitiker erneut für den Ausbau der Strecke aus. Bei der derzeitigen Planung solle die Bahn aber vom bisherigen Kostenrahmen abweichen und beispielsweise längere Tunnelabschnitte ermöglichen. Auch auf manche Brückenbauwerke solle auf der Strecke Ulm-Augsburg möglichst verzichtet werden. Das sagte am Dienstag der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) dem SWR.

Insgesamt wollen die Unterzeichner der Erklärung, dass der Lärmschutz für die Anwohner verbessert und dem aktuellen Standard angepasst wird. Die geplante Strecke könnte nach bisherigen Planung auch Felder von Landwirten und ganze Ortschaften zerschneiden. Dann müssten eventuell auch einige Häuser abgerissen werden.

Entscheidung nicht über die Köpfe der Bürger hinweg

Die Entscheidung für eine der derzeit geprüften Trassen soll laut der gemeinsamen Erklärung im Sinne der Region getroffen werden und einen ÖPNV-Ausbau ermöglichen. Der Günzburger Landrat Hans Reichhart erwartet eine Regio-S-Bahn zwischen Ulm und Augsburg. Der von der Bahn bereits zugesicherte barrierefreie Umbau der Bahnhöfe ist den Landräten ebenfalls wichtig.

Die Bahn soll beim Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg lexibler werden. Das forden die Landräte. SWR Mario Kubina

"Jetzt geht es darum, die Bahn von dem starren Kostenkorsett zu befreien'"

Laut Hans Reichhart muss der Bahn die Möglichkeit gegeben werden, für die Anwohner optimiert zu planen. Das Bundesverkehrsministerium müsse dazu ein Zeichen senden. "Da ist jetzt der Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Zug", so Reichhart.

Laut der gemeinsamen Erklärung sollen Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten aus der Region geführt werden. Die Landräte wollen jedenfalls möglichst viel für die Gemeinden erreichen und je geschlossener sie gegenüber der Bahn und dem Bund auftreten, umso mehr Gewicht dürfte ihre Stimme in Berlin haben.

ICE-Züge sollen bis zu 300 km/h fahren

Die von der Bahn geplante Neubaustrecke ist genauso wie der Abschnitt Wendlingen-Ulm Teil des Europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes Paris-Bratislava und verkürzt die Fahrzeit von Ulm nach Augsburg auf 26 Minuten, mit Halt in Günzburg auf 40 Minuten. Die ICE-Züge sollen künftig bis zu 300 km/h schnell und in einer höheren Taktung von Ulm nach Augsburg fahren.